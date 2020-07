"Foram feitos progressos significativos, com 93 milhões de casos de malária e 500 mil mortes evitadas todos os anos, mas o progresso estagnou. A pandemia de covid-19 é uma ameaça real à luta contra a malária e tem o potencial de frustrar e fazer regredir os progressos alcançados", afirmou Joy Phumaphi.

A responsável da ALMA, que falava hoje numa iniciativa ‘online’ para assinalar os dois anos do lançamento da campanha "Zero Malária", promovida pela organização sem fins lucrativos Speak Up África, citou dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), que estima que, no pior cenário, os efeitos do novo coronavírus poderão fazer duplicar as mortes por paludismo em 2020.

Em 2020, 27 países representam 85% dos casos de malária e, apesar de a maioria estar a conseguir manter os seus programas de luta contra a doença, Joy Phumaphi adiantou que os esforços estão a ser afetados pela redução do acesso aos serviços de saúde.

Por isso, defendeu, a mobilização para a luta contra a malária "é hoje mais crítica do que nunca" para atingir o objetivo de erradicação da doença em África até 2030.

"Apelamos aos governos para que a malária se mantenha destacada nas agendas políticas", disse Phumaphi, sublinhando, por outro lado, a importância de, numa altura em que todas as atenções estão voltadas para a covid-19, mobilizar as populações, os doadores internacionais e o setor privado para o apoio à campanha "Zero Malária, começa comigo".

Durante o evento, foi lançada uma nova campanha com o objetivo de envolver as empresas, empresários e gestores do setor privado na luta contra a malária.