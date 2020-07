“As escolas são parte da sociedade, não podemos manter as crianças fora da escola para sempre, temos de abrir as escolas de forma progressiva e segura, seguindo as recomendações que estão disponíveis”, vincou o diretor do África CDC, salientando que “a decisão tem de ser tomada por cada país mediante as condições específicas”.

Sobre as vacinas, John Nkengasong salientou a necessidade de haver uma coordenação continental e evitar que cada país tente obter uma vacina por si próprio.

“Queremos coordenar a questão das vacinas a nível continental, e não que um laboratório aborde um país a propor uma vacina, o África CDC e a União Africana estão muito empenhados em posicionar o continente na vanguarda dos ensaios e da pesquisa, já estamos em conversações com empresas de produção de vacinas em África para termos um papel ativo no desenvolvimento, distribuição e administração das vacinas e não esperar que sejam desenvolvidas e depois distribuídas aqui”, concluiu.

O número de mortos em África devido à covid-19 subiu na quarta-feira para 13.797, mais 341 nas últimas 24 horas, em quase 626 mil casos, segundo os dados mais recentes sobre a pandemia no continente.

De acordo com o África CDC, o número de infetados subiu para 625.702, mais 14.895 que nas 24 horas anteriores, enquanto o número de recuperados era, na quarta-feira, de 316.735, mais 10.874.