Canalizada através da Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento (IGAD, na sigla em inglês) com a chancela da União Africana, o empréstimo no valor de cerca de 1,3 milhões de euros vai ajudar Djibuti, Eritreia, Etiópia, Quénia, Somália, Sudão, Sudão do Sul, Uganda e Tanzânia a controlarem “a praga de gafanhotos que está a ameaçar as colheitas e a segurança alimentar”.

A IGAD está a colaborar com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), que lidera a coordenação do apoio financeiro dos parceiros contra a invasão de gafanhotos, cujas verbas serão usadas para “controlar a propagação da invasão de gafanhotos, prevenir potenciais novas ameaças e fazer uma avaliação do impacto da invasão”, lê-se no comunicado de imprensa.

Entre os países afetados, o BAD destaca que “o Quénia, a Etiópia e a Somália foram particularmente afetados pelo surto e pela reprodução em grande escala dos gafanhotos, que deve originar novas vagas nas próximas semanas” e alerta que “a infestação coloca um risco sem precedentes para a subsistência e segurança alimentar numa região já frágil e causou um gigantesco prejuízo para a produção agrícola”.

Na Etiópia, a praga de gafanhotos é a maior nos últimos 25 anos e no Quénia é a pior dos últimos 70 anos.

Na Etiópia, segundo o BAD, os gafanhotos destruíram mais de 30 mil hectares de colheitas, incluindo no café e chá, que representam 30% das exportações do país, e no Quénia foram destruídos 70 mil hectares de colheitas.