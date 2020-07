O dispositivo “pioneiro”, que será também colocado na praia da Torre, resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal de Oeiras e uma empresa privada, segundo explicou à agência Lusa a vereadora com o pelouro do Ambiente naquele município, Joana Batista.

“A introdução deste dispositivo insere-se naquilo que tem sido o trabalho da Câmara de Oeiras no recurso às novas tecnologias. Somos também o único concelho do país a disponibilizar em todas as praias um sistema de semáforos de contagem da capacidade de carga”, sublinhou a autarca.

Joana Batista explicou que o dispositivo, em forma de prancha de 'surf', fornece informação em tempo real sobre a incidência solar, o horário das marés, a qualidade ambiental na praia e os índices de risco de calor e de incêndio.

Este 'placard' estático de informação disponibilizará, igualmente, ‘wi-fi’ e um canal reservado a alarmes associados a emergências meteorológicas, geológicas e de proteção civil, nomeadamente tsunamis ou outros eventos climatéricos extremos em que seja necessário o controlo de multidões.