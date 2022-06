Porquê?

Quando se lava o frango, a água utilizada acaba por poder contaminar as superfícies com as quais entrou em contacto. Dessa forma, as bactérias podem acabar por entrar no nosso corpo através, por exemplo, de uma colher ou garfo que esteja perto do lava-louças, que entre em contacto com a bactéria, e que depois passe pela boca.