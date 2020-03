Na Antártica, as 90 pessoas que vivem em bases australianas estão isoladas no único continente do mundo que não foi afetado pelo coronavírus. "São provavelmente os únicos australianos que podem atualmente organizar um grande jantar ou ter bares e academias abertas", declarou à AFP Robb Clifton, o diretor de operações da divisão antártica. As bases permanecerão isoladas até novembro.

Em alguns lugares do mundo, a ausência de casos registados não significa que não existam contágios. É o caso da Coreia do Norte, onde as medidas de isolamento parecem ter sucesso, apesar da proximidade com a China e Coreia do Sul, dois países muito afetados pela pandemia.

Porém, a manipulação de algumas fotografias por parte da imprensa estatal provoca dúvidas sobre se o regime norte-coreano está a dizer toda a verdade.

Em Palau, mesmo sem casos confirmados, o coronavírus altera os comportamentos e a economia. Em Koror, a principal localidade do país, os supermercados já não têm gel desinfetante, máscaras, nem álcool.

A companhia United Airlines, que voava seis vezes por semana até Guam (que já tem mais 50 casos da infeção), reduziu as viagens a uma por semana.

Os habitantes estão a começar a aplicar medidas de distanciamento social e os médicos aguardam a chegada de testes vindos de Taiwan. De modo paralelo, o governo está a construir cinco unidades isoladas para internar até 14 pessoas. As autoridades parecem esperar o inevitável.

"Gostaria de ser otimista e afirmar que não teremos o vírus", disse Klamiokl Tulop. "Mas Palau com certeza terá o vírus. Dependemos muito do turismo e a maioria de nós precisa de viajar para trabalhar".

Rondy Ronny, que se dedica a organizar eventos turísticos em Palau, admite que está muito preocupado à medida que vai perdendo cada vez mais clientes. "Tenho empréstimos e contas para pagar", disse. "Isto definitivamente vai prejudicar, espero que o governo faça algo".