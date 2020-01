“A Ordem dos Médicos dirigiu-se publicamente a todos os médicos recomendando fortemente, como forma de prevenção, que não devem trabalhar sem as condições adequadas, designadamente aquelas que não garantem segurança clínica e segurança física. E agora vai fazê-lo por escrito”, sublinha.

Para a Ordem, “é essencial que exista uma intervenção assertiva das autoridades judiciais”.

“De facto, sendo na sua essência crimes públicos, deviam ser considerados casos prioritários e urgentes, utilizando todas as medidas punitivas neste tipo de situações”, afirma, defendendo que é “preciso atuar a montante com medidas preventivas e medidas protetivas”.

Como medidas preventivas, defende que sejam proporcionadas as condições de trabalho adequadas aos médicos e cumprir as regras existentes (tempo adequado à relação médico-doente, listas de utentes adequadas, equipas-tipo, tempos máximos de resposta garantidos definidos pelo Ministério da Saúde).

Defende ainda a existência de botão de pânico associado a segurança ativa, preferencialmente segurança pública, em todas as unidades de saúde.

O Governo anunciou no início do mês que vai criar um gabinete de segurança na saúde, na dependência do gabinete da ministra da Saúde, para ter uma abordagem mais sistemática dos problemas da violência contra os profissionais de saúde.