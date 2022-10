O diretor geral da organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunciou durante a sua conferência de imprensa semanal que quatro medicamentos indianos provocaram o "alerta sobre produtos médicos".

Os fármacos contaminados são xaropes para a tosse e constipação que "podem estar relacionados com a lesão renal aguda e a morte de 66 crianças", apontou.

Os quatro foram identificados na Gâmbia, mas podem ter sido distribuídos em outras partes de África através do comércio informal.

Especificamente, são os produtos Promethazine Oral Solution; Kofexmalin Baby Cough Syrup; Makoff Baby Cough Syrup; e Magrip N Cold Syrup. Todos são fabricados pela mesma empresa: Maiden Pharmaceuticals Limited.

"Além disso, o fabricante poderia ter usado o mesmo material contaminado em outros produtos e distribuído localmente ou através de exportação. Portanto, há um risco global", alertou a OMS.

"A OMS está a realizar uma investigação com a empresa e as autoridades reguladoras na Índia", especificou Tedros.

No documento técnico do alerta, a OMS indicou que "a análise em laboratório de amostras de cada um dos produtos confirma a contaminação com dietilenoglicol e etilenoglicol em quantidades inaceitáveis”.

Ambas são substâncias tóxicas e podem ser fatais. Segundo a OMS, os efeitos tóxicos incluem dor abdominal, vómitos, diarreia, incapacidade de urinar, dores de cabeça, estado mental alterado e lesão renal aguda que pode causar a morte.

Como medida de precaução, o organismo das Nações Unidas recomenda que todos os países retirem esses medicamentos de circulação.