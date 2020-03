Medo do contágio e ansiedade pelo isolamento são alguns dos principais motivos que levam a população a entrar em stress com a chegada deste novo coronavírus. Este confinamento, aplicado já em muitos países, pode deixar sequelas psicológicas

A OMS lançou um conjunto de seis dicas para controlar este stress e ansiedade:

1. Controlar o acesso a informação sobre o tema

A quantidade que de informação a que tem acesso deve ser controlada. O tempo que se passa a ver, ouvir ou ler notícias que trazem angústia deve ser medido. Uma sugestão é reservar horários específicos para se informar.

Outro cuidado importante é seguir meios de comunicação fiaveis e fontes de informação oficiais e ter muito cuidado com as "fake news".

Da mesma forma, a OMS recomenda que se tenha muito cuidado com as informações falsas que circulam nos grupos de WhasApp. O melhor é procurar a fonte e pesquisar sobre o assunto em meios oficiais. Não partilhe a notícia se não tiver a certeza de que é verdadeira.

2. Use as redes socais de forma positiva

As redes sociais são mais do que nunca importantes para o contacto com amigos e família e é a própria OMS a recomendar o contacto de forma virtual.

Por outro lado, é necessário ter o mesmo cuidado e desconfiar de informação que pode ser falsa e não cair em teorias da conspiração. Se o conteúdo criar ansiedade ou se sentir que não lhe faz bem, o melhor é mesmo deixar de seguir ou exluir. Procure fontes de informação e pessoas que lhe façam bem.

3. Seja solidário

Tente ajudar alguém que realmente precisa de assistência, como idosos, mas lembre-se de cumprir todas as recomendações para prevenir o contágio.

4. Pare e escute

Durante os momentos de stress, tenha atenção às suas necessidades e sentimentos. Faça atividades que lhe são prazer e que relaxem. É importante também fazer exercício físico, mesmo que em casa ou adaptado a outro contexto.

Tente manter a rotina de sono e alimentar-se de forma saudável.

A BBC relembra ainda que as agências de saúde pública e especialistas do mundo inteiro estão freneticamente à procura de soluções para enfrentar esta crise global. Não adianta preocupar-se com o mundo e esquecer-se de si.

5. Reconheça o trabalho dos profissionais de saúde

Tal como Itália e Espanha, também em Portugal as pessoas organizaram-se para ir às janelas aplaudir as equipas médicas que estão na primeira linhas a ajudar os mais doentes a recuperar do novo coronavírus.

É essencial reconhecer este esforço de todos os profissionais da área que trabalham incansavelmente para ajudar os pacientes infectados.

6. Partilhe histórias positivas

A OMS recomenda a partilha de histórias positivas, como pessoas que recuperaram, por exemplo.

É inegável que estamos a viver uma crise sem precedentes na história recente, mas é também necessário olhar para o lado positivo.