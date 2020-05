Durante uma conferência de imprensa online, em que participaram peritos da OMS, do Ruanda e do Programa Alimentar Mundial (PAM), sobre a covid-19 em África, Matshidiso Moeti considerou a situação alimentar no continente “uma questão urgente”.

“A pandemia de covid-19 está a agravar a situação”, disse.

Igualmente presente na conferência online, o diretor regional do Programa Alimentar Mundial (PAM) para a África Ocidental e Central, Chris Nikoi, afirmou que, se nada for feito, muitos milhares de pessoas poderão ficar sem capacidade de se alimentar por causa do impacto da covid-19.

A produção alimentar será “seriamente afetada” se muitas pessoas forem infetadas pela doença, advertiu.

Para Chris Nikoi, “é preciso encontrar um balanço entre as pessoas circularem e não difundirem nem apanharem o vírus”.

Matshidiso Moeti reiterou a necessidade de medidas que evitem a propagação da doença: “Uma das principais medidas para prevenir a covid-19 é evitar as reuniões em massa. O princípio é manter uma distância sempre que possível e incentivar a utilização de barreiras como as máscaras”.