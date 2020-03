A Organização Mundial do Comércio (OMC) anunciou hoje a suspensão de todas as reuniões até 20 março após ter sido descoberto um primeiro caso de coronavírus no seu pessoal.

"Consideramos a saúde do pessoal do Secretariado e dos nossos membros um assunto muito sério, por isso tomámos esta medida sem precedentes", declarou o diretor-geral da OMC, Roberto Azevedo, em comunicado. A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, tendo causado já mais de 4.000 mortos e cerca de 114 mil infetados em cerca de uma centena de países. Portugal regista 41 casos confirmados de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS). A DGS comunicou também que em Portugal se atingiu um total de 375 casos suspeitos desde o início da epidemia, 83 dos quais ainda a aguardar resultados laboratoriais. Face ao aumento de casos, o Governo ordenou a suspensão temporária de visitas em hospitais, lares e estabelecimentos prisionais na região Norte, até agora a mais afetada. Foram também encerrados alguns estabelecimentos de ensino, sobretudo no Norte do País, assim como ginásios, bibliotecas, piscinas e cinemas. Os residentes nos concelhos de Felgueiras e Lousada, no distrito do Porto, foram aconselhados a evitar deslocações desnecessárias. Acompanhe aqui, ao minuto, todas as informações sobre o novo coronavírus em Portugal e no mundo. Coronavírus: como passou de animais para humanos?