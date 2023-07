As obras de construção do novo Centro de Saúde de Ourique, no distrito de Beja, arrancaram hoje, num investimento avaliado em mais de três milhões de euros e que deve estar concretizado até final de 2024.

A empreitada é promovida pela Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) e "permitirá criar condições de exceção e de grande qualidade para servir esta população", frisou o secretário de Estado da Saúde, Ricardo Mestre, presente na cerimónia de lançamento da obra. Segundo disse o governante à agência Lusa, este "é um dia muito importante para Ourique, para o Baixo Alentejo e para o Serviço Nacional de Saúde (SNS)". "Este investimento permite, essencialmente, valorizar os profissionais do SNS e deste centro de saúde, que passarão a ter melhores condições para responder à população", reforçou Ricardo Mestre, que passou por Ourique ao final da manhã, no âmbito da iniciativa Saúde Aberta, que o Ministério da Saúde dedicou hoje ao distrito de Beja. A construção do novo Centro de Saúde de Ourique, que será instalado num terreno junto ao quartel dos bombeiros, está avaliada em 3.075.000 euros e é financiada na totalidade pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Para o presidente da Câmara de Ourique, Marcelo Guerreiro, o arranque da empreitada representa "um dia muito feliz para todos os ouriquenses". "É um sonho que alimentamos há muito tempo e pelo qual muito lutámos, com resiliência, mas sempre com sentido positivo de construção de soluções para as pessoas e para o nosso território", disse o autarca alentejano à Lusa. Marcelo Guerreiro frisou que, com o novo centro de saúde, Ourique terá "melhores condições de acesso aos cuidados de saúde para os utentes e de trabalho para os profissionais de saúde". Um investimento, continuou, que vai possibilitar que "uma população envelhecida tenha os cuidados de saúde que merece, que as famílias tenham acesso à saúde e que os jovens tenham segurança que em Ourique existe verdadeiramente futuro". Durante a cerimónia que marcou o arranque oficial das obras de construção do novo Centro de Saúde, o secretário da Estado da Saúde anunciou ainda que a extensão de saúde na freguesia de Panóias, no concelho de Ourique, também vai ser requalificada. "Faremos uma recuperação importante na extensão de saúde de Panóias, também utilizando financiamento do PRR", disse Ricardo Mestre, acrescentando que a ULSBA, "neste momento, já tem condições de candidatar e de colocar o projeto no terreno nos próximos meses".