Também a aposta calculada no crescimento da influência do banco junto das empresas foi algo de que o responsável se congratulou.

"Nós crescemos no crédito às empresas qualquer coisa como 35 mil milhões de euros e com qualidade porque nunca abandonamos os nossos princípios e os nossos critérios de apreciação de crédito, mostra que qualidade e crescimento podem andar de mãos dadas", referiu.

E, na sua opinião, foram mesmo as empresas que "alavancaram o crescimento" do país, permitindo a saída da crise económica.

"A grande saída da crise deve-se às empresas, não se deve a mais ninguém, as empresas é que foram o motor desse desenvolvimento […], tiveram que se reestruturar, que se capitalizar, tiveram que passar por todo este sistema e depois lançar-se para isso. Hoje temos empresas em muito melhor situação do que antigamente e isso é extremamente positivo. O país mudou mas as empresas privadas foram o grande motor dessa mudança", concluiu.

Vieira Monteiro, que já era administrador do Santander Totta, tornou-se, em janeiro de 2012, o sucessor de Nuno Amado, que saiu para presidir o BCP em substituição de Carlos Santos Ferreira.

Em 1970 começou o seu trajeto no Banco Português do Atlântico onde ficou até 1974, ano em que passou a integrar os quadros do Crédito Predial Português (CPP).

Entre 1976 e 1984 ocupou um lugar na administração do CPP.

De 1985 a 1989 integrou o BES e a administração do Libra Bank (Reino Unido).

Em 1989 começou a sua experiência na Caixa Geral de Depósitos (CGD), que se prolongou até ao fim do milénio.

Naqueles 11 anos ocupou o cargo de presidente executivo da Caixagest (1990–2000), presidente executivo do Banco da Extremadura, Banco Luso Espanhol e Banco Simeon (1991-1996), presidente executivo do Banco Nacional Ultramarino (1996 - 1999) e de vice-presidente da CGD (1993 - 2000).

Em 2000 assumiu o cargo de membro da administração do CPP e assistente da Comissão Executiva do Banco Totta & Açores.

Com a fusão do CPP e do Totta & Açores com o Banco Santander, Vieira Monteiro ocupou um lugar na Comissão Executiva, que só abandonou no final de 2018.

