Durante uma declaração esta semana, a OMS afirmou que duas crianças no Sudão - uma do estado de Darfur do Sul e outra do estado de Gedarif, perto da fronteira com a Etiópia e a Eritreia – ficaram paralisadas em março e abril.

Ambas tinham sido recentemente vacinadas contra a poliomielite. A OMS afirmou que as investigações iniciais dos surtos mostram que os casos estão ligados a uma epidemia (surtos em várias regiões) derivada da vacinação em curso no Chade que foi detetada pela primeira vez no ano passado e que se está agora a espalhar no Chade e nos Camarões.

“Há circulação local no Sudão e partilha contínua da transmissão com o Chade”, declarou a agência da ONU, acrescentando que a sequenciação genética confirmou inúmeras introduções do vírus no Sudão, a partir do Chade.

A OMS disse ter encontrado 11 casos adicionais de poliomielite derivada de vacinas no Sudão e que o vírus também tinha sido identificado em amostras ambientais.

Há tipicamente muitos mais casos não notificados para cada doente confirmado de poliomielite. A doença altamente infecciosa pode propagar-se rapidamente em água contaminada e na maioria das vezes atinge crianças com menos de cinco anos.