Segundo o balanço da AFP, feito às 11:00 TMG (10:00 em Lisboa), desde o início da pandemia da COVID-19, foram detetados mais de 271.660 casos de infeção em 164 países e territórios, número que apenas reflete uma fração do número real de contaminações, já que um grande número de países só está a testar os casos que necessitam de internamento hospitalar.

A Itália, que registou a primeira morte no final de fevereiro, conta com 4.032 mortos, de um total de 47.021 casos. Segundo as autoridades italianas, 5.129 dos infetados já estão curados.

A China, sem contar com os territórios de Hong Kong e Macau, onde a epidemia surgiu no final de dezembro, conta com um total de 81.008 casos (32 são novos casos registados entre sexta-feira e hoje), tendo sido registados 3.255 mortes (sete novas) e 71.740 pessoas curadas.

Os países mais afetados a seguir à Itália e à China são o Irão, com 1.556 mortes num total de 20.610 casos, a Espanha, com 1.002 mortes (19.980 casos), a França, com 450 mortes (12.612 casos), e os Estados Unidos, com 260 mortes (19.624 casos).

Na noite de sexta-feira, os Emirados Árabes Unidos, a Lituânia, Israel e o Paraguai anunciaram as primeiras mortes devido ao novo coronavírus nos seus países. Entretanto, no Zimbabué, foi anunciado o primeiro caso de infeção.

A Europa totalizava hoje às 11:00 TMG (10:00 em Lisboa), um total de 127.056 casos (6.028 mortes), a Ásia 95.565 casos (3.455 mortes), o Médio Oriente 23.327 casos (1.581 mortes), os Estados Unidos e o Canadá 20.360 casos (269 mortes), a América Latina e as Caraíbas 3.226 casos (35 mortes), a Oceania 1.121 cas (7 mortes) e África 1.006 casos (26 mortes).

O balanço da France-Presse foi realizado a partir de dados recolhidos pelas suas redações junto de autoridades nacionais competentes e com base em informações da Organização Mundial de Saúde (OMS).