Com um investimento de 1,5 milhões de euros, cofinanciado em 474 mil euros na componente construção, esta nova infraestrutura terá uma equipa multidisciplinar com oito médicos, oito enfermeiros e sete secretariados clínicos, sublinha.

A unidade de saúde vai nascer no antigo horto municipal, situado na União de Freguesias de Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo, num terreno cedido pela Câmara Municipal de Matosinhos, no distrito do Porto, adianta.

Esta localização vai permitir “uma resposta assistencial adequada e de proximidade à população, face às atuais condições, manifestamente insuficientes para as necessidades de saúde existentes”, refere a ULSM.

Na semana passada, a ULSM negou a intenção de encerrar o Centro de Saúde de Santa Cruz do Bispo, denunciada pelo PSD local, estando a atribuir-lhe novas respostas assistenciais.

“É importante esclarecer que a ULSM não tem qualquer intenção de encerrar definitivamente a Unidade de Santa Cruz do Bispo. Pelo contrário, está a atribuir-lhe novas respostas assistenciais, enquanto aguarda a colocação de mais recursos humanos, estando neste momento a decorrer um concurso para contratação de médico de família (disponível no nosso site institucional)”, adiantou na altura, em comunicado.