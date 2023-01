“Não Faças Match com o HPV” é a nova campanha da farmacêutica MSD Portugal com o objetivo de alertar para a importância da prevenção do Papilomavírus Humano (HPV) que se transmite facilmente durante qualquer tipo de contacto sexual.

A campanha chega aos portugueses através da presença em televisão e meios digitais e tem por base uma situação comum a mulheres e homens relacionada com a infeção por HPV: uma vida sexualmente ativa.

Estima-se que 75 a 80% das pessoas sexualmente ativas sejam infetadas em alguma altura das suas vidas. Na maioria dos casos o organismo consegue eliminar o vírus, mas quando isso não acontece, pode originar lesões benignas, como verrugas ou condilomas genitais, e, até mesmo, cancros e lesões pré-cancerosas.

O HPV está associado a 10% dos cancros na mulher, com particular destaque para o cancro do colo do útero (CCU), que tem sempre origem nesta infeção. Além deste tumor, a prevenção do HPV nas mulheres permite combater outros tipos, como o cancro da vagina e da vulva. Já nos homens pode combater carcinomas como o cancro do pénis e do ânus, com origem neste vírus.

Segundo Paula Martins de Jesus, diretora médica da MSD Portugal, "esta campanha vem reforçar o compromisso que assumimos há 50 anos com os portugueses e as suas vidas."

"Acreditamos que o conhecimento é capaz de salvar vidas, principalmente quando se trata de uma infeção muito frequente, como a do HPV, classificada pela Organização Mundial de Saúde como o segundo carcinogénico mais importante, logo a seguir ao tabaco", acrescenta.

A vacinação contra o HPV protege em homens e mulheres, de forma comprovada, contra o desenvolvimento das lesões relacionadas com estes vírus – e é a primeira vacina profiláctica contra um cancro.

