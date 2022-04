A Galderma incentiva os doentes com rosácea, amigos e familiares a serem criativos em abril, o Mês de Sensibilização da Rosácea, e a partilharem conteúdos, desde uma fotografia, uma ilustração, uma obra de arte, um vídeo, etc., com foco para a rosácea no Rosacea Space, um museu virtual criado para aumentar a sensibilização para esta doença crónica.

O Rosacea Space permitirá aos doentes com rosácea - uma doença crónica que afeta cerca de 415 milhões de pessoas em todo o mundo - partilhar a sua experiência. Este museu virtual da rosácea formará um espaço imersivo, onde participantes e visitantes poderão encontrar conteúdos como uma coleção de obras de arte representando o impacto diverso da rosácea nos doentes.

Um recente inquérito online em doentes com rosácea conduzido pela Galderma revelou que 69% dos inquiridos sentiam que o estigma associado à rosácea afetava o seu bem-estar mental e emocional.

Assim, para ajudar os doentes, a Galderma criou o Rosacea Space, uma plataforma para mostrar como a rosácea afeta as vidas dos doentes para além do que pode ser visto e para ajudar a informar sobre esta doença crónica.

Campanha #RosaceaAwarenessMonth #RosaceaSpace

Com o Mês de Sensibilização da Rosácea, a Galderma pretende aumentar a sensibilização, visibilidade e normalização da rosácea, envolvendo quer os doentes, encorajando-os a partilhar a sua experiência na primeira pessoa, quer os médicos, uma vez que o diagnóstico por um dermatologista é fundamental para controlar a doença e, portanto, melhorar a qualidade de vida dos doentes.

Para lançar esta campanha, as pessoas que sofrem de rosácea, bem como os profissionais de saúde, partilharão o que a rosácea significa para eles juntamente com palavras de motivação para outros doentes em todo o mundo no Rosacea Space, em www.rosaceaspace.com.