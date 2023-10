Com o lema “Enfermeiros unidos, porque todos contam”, a candidata do movimento Enfermeiros Unidos pretende mudar o “atual paradigma” e criar uma secção regional mais próxima dos enfermeiros e com maior relevo a nível social “da prática clínica, da academia e das competências na sua prática avançada”.

“Quero dar esta nota positiva de que os enfermeiros têm todas as competências profissionais e académicas para darem respostas às políticas de saúde pública e muitas vezes notamos que não somos muito ouvidos nestes processos”, disse à agência Lusa.

Segundo Gisela Almeida, a sua principal motivação é liderar uma secção que tenha “voz ativa e participativa”, num momento “crítico” do Serviço Nacional de Saúde (SNS) “em que há carências de recursos humanos e os profissionais que estão não se sentem valorizados e motivados”.

“O nosso grande desafio é colocar os enfermeiros a pensar a Ordem e a dar o seu contributo, porque sentimos que estão muito desligados”, disse a enfermeira, de 39 anos, que é também assistente convidada na Escola Superior de Coimbra.

Para a candidata, a secção regional tem de ser “aberta, transparente e próxima dos enfermeiros, que têm de sentir que são ouvidos no processo de mudança e que dão contributos de melhoria”.

“Toda esta mudança leva também a que eles se sintam motivados para atuar no âmbito da regulação da profissão, que é outro grande desafio neste momento”, sublinhou.

Salientando que pretende uma “ordem em que todos contém, tenham uma voz, sejam ouvidos e deem contributo”, defende que “todos os enfermeiros contam: quem está na prática, na docência, na definição de políticas de saúde e no poder político”.

Gisela Almeida é mestre em enfermagem de reabilitação e, ao longo da sua carreira, já trabalhou na urgência médica do Hospital de São José (Lisboa), no SNS 24 e na emergência pré-hospitalar da Cruz Vermelha Portuguesa.

Nas eleições de 15 de novembro, o atual presidente do Conselho Jurisdicional Regional, Valter José Mendes de Amorim, também já anunciou publicamente a intenção de se candidatar.