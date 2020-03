“No nosso país, até ao momento, ainda não foi confirmado qualquer caso” de Covid-19, numa altura em que já foram testados pelos serviços de saúde “dez casos suspeitos provenientes de regiões afetadas”, referiu numa comunicação à nação.

“Tendo em conta o elevado risco de transmissão da doença nos diferentes países, o Governo de Moçambique decidiu elevar o nível de alerta através da consolidação de medidas previamente difundidas e medidas adicionais”, sublinhou.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

Nyusi anunciou a implementação de “quarentena obrigatória de 14 dias a todos os cidadãos provenientes de países com transmissão ativa, independentemente de serem moçambicanos ou não”.

Haverá ainda “isolamento de todos os casos com sintomatologia grave” e “rastreio de todos os cidadãos, no mesmo âmbito, nos postos de entrada do país”.

O chefe de Estado anunciou também a suspensão de “todas as deslocações de Estado para fora do país”.

O Governo moçambicano vai igualmente suspender “a organização e participação em todo o tipo de eventos com mais de 300 pessoas e desencorajar que os mesmos ocorram em espaços fechados e sem ventilação adequada”.

Filipe Nyusi fez um apelo para que instituições públicas e privadas aumentem a “divulgação de medidas” de prevenção de Covid-19 e pediu “o esforço de todos” para que o novo coronavírus “tenha dificuldade em chegar a Moçambique”.

Até sexta-feira, a África do Sul era o único país fronteiriço a Moçambique com casos de Covid-19, com um total de 24 em quatro províncias do país, segundo as autoridades de saúde sul-africanas.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19, foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 5.500 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ultrapassou as 143 mil pessoas, com casos registados em mais de 135 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 169 casos confirmados.