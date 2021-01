Naquele que será o primeiro conselho informal da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (UE), participam a comissária europeia da Saúde, Stella Kyriakides, e representantes da Agência Europeia do Medicamento (EMA) e do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC).

O encontro, que se realiza por videoconferência a partir do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, servirá para fazer um ponto de situação das estratégias dos vários Estados-membros para a vacinação contra a covid-19 e para o combate à pandemia.

Portugal exerce desde o passado dia 01 de janeiro a presidência semestral rotativa do Conselho da União Europeia (UE), cabendo à ministra Marta Temido presidir aos Conselhos de ministros da Saúde dos 27 ao longo dos próximos meses, que continuarão a ser dominados pelo combate à pandemia da covid-19.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.945.437 mortos entre mais de 90,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo.

Em Portugal, morreram 8.080 pessoas dos 496.552 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.