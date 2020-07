A pandemia já matou mais de 578.000 pessoas no mundo e provocou mais de 13,3 milhões de contágios, de acordo com um balanço da AFP a partir de dados oficiais, que podem ser muito inferiores aos dados reais.

Os números são particularmente preocupantes na América Latina, que se aproxima de 3,5 milhões de casos e de 150.000 mortes.

O Brasil, o segundo país mais afetado do mundo, concentra metade das mortes e quase dois milhões de contágios. O coronavírus ameaça a organização do carnaval, em fevereiro de 2021: algumas escolas de samba do Rio de Janeiro informaram que não participarão do próximo carnaval se uma vacina para o novo coronavírus não for encontrada e estiver amplamente disponível.

O presidente Jair Bolsonaro, infetado e em quarentena, anunciou que fará um novo teste.

Na Colômbia, 3,5 milhões de pessoas regressam ao confinamento estrito na segunda-feira devido ao preocupante avanço da epidemia.

O Peru, com mais de 12.000 mortes por coronavírus, suspendeu as primárias obrigatórias, que os partidos organizariam este ano visando as eleições presidenciais de 2021. Além do impacto humano, o choque económico provocado pela pandemia na América Latina é alarmante.

Em diversos pontos do Chile aconteceram protestos na madrugada de quarta-feira a favor da retirada antecipada de fundos de pensão que está a ser debatida no Congresso. Para aliviar a situação económica de muitos cidadãos, o presidente Sebastián Piñera anunciou uma transferência do equivalente a 630 dólares a trabalhadores ou desempregados afetados pela pandemia, como reforço a um criticado plano de apoio à classe média.

Na Bolívia, milhares de pessoas protestaram contra as políticas de saúde, educação e trabalho da presidente interina, Jeanine Áñez.

"Parte do problema"

Nos Estados Unidos, a pandemia continua a propagar-se pelo sul e oeste do país: em 24 horas foram registados 63.262 novos casos, o que aumenta o balanço oficial para mais de 3,4 milhões. A COVID-19 matou 850 pessoas em apenas um dia, o que deixa o total no país acima de 136.000 vítimas fatais.

O imunologista Anthony Fauci, principal conselheiro da Casa Branca na pandemia, voltou a advertir os americanos sobre o risco de relaxar e esquecer as medidas de precaução, especialmente os jovens, que, citou como exemplo, sentem que são mais vulneráveis e "desejam tomar uma margarita num bar lotado". "Devem entender que estão a propagar a pandemia sem saber que são parte do problema, não da solução", afirmou o cientista.

Mas as poucas boas notícias das últimas horas também chegaram dos Estados Unidos, onde a empresa de biotecnologia Moderna anunciou a fase final do teste clínico de sua vacina contra a COVID-19, que será testada em 30.000 pessoas no país.

O estudo será prolongado até outubro de 2022, mas os resultados preliminares serão divulgados muito antes. Em caso de sucesso, a Moderna pretende produzir pelo menos 500 milhões de doses por ano.

Antecipando a possibilidade de uma vacina, a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) informou que trabalha "para garantir que os países mais vulneráveis da região recebam a vacina contra a COVID-19 de forma subsidiada com preços acessíveis", afirmou a diretora da instituição, Carissa Etienne.