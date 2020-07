"O governo de Bihar decidiu um confinamento de 15 dias, de 16 de julho até 31 de julho", disse o vice-ministro chefe do estado, Sushil Kumar Modi, no Twitter.

Após um confinamento rígido à escala nacional em março, a Índia suspendeu a medida no início de junho, mas novos confinamentos multiplicam-se ao longo do país, onde a pandemia avança com força.

Mumbai e Nova Déli eram até agora as maiores cidades afetadas pela pandemia, mas Bangalore, sul do país, sede das empresas de alta tecnologia indianas, surge também como um novo foco, com 19.702 casos confirmados até segunda-feira.

O governo local determinou o confinamento na cidade e distritos próximos a partir das 20h00 locais. A medida deve prosseguir até 23 de julho.