Segundo os Serviços de Saúde de Macau (SSM), as autoridades de Zhuhai detetaram um caso positivo, confirmado por um novo teste feito hoje em Macau, de uma mulher de 66 anos que reside na zona de Fai Chi Kei, no norte da península.

Leong Iek Hou, do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus dos SSM, disse numa conferência de imprensa que a residente não foi vacinada contra a covid-19 e não apresenta até ao momento quaisquer sintomas.

As autoridades bloquearam todas as saídas da rua onde a sexagenária vive, numa casa com mais duas pessoas, com a zona a ser classificada como de código vermelho.

O Instituto de Ação Social de Macau confirmou num comunicado que um lar de idosos e um centro de reabilitação para pessoas com deficiência mental, ambos situados na zona circundante, vão estar fechados ao público, pelo menos até à meia-noite de sexta-feira.

Todos os residentes ou pessoas que estiveram durante pelo menos 30 minutos na zona circundante terão de fazer testes de ácido nucleico diários durante três dias consecutivos.

O Instituto para os Assuntos Municipais revelou ter reforçado o número de funcionários para limpar e desinfetar esta tarde “nas habitações residenciais, ruas circundantes e partes comuns dos edifícios” na zona-alvo.

Na conferência de imprensa, o diretor dos SSM disse acreditar que se trata de “um caso importado” da China continental, detetado de forma “precoce” e, como tal, com um “risco de transmissão mais baixo”.

Alvis Lo Iek Long aconselhou a população a limitar-se a atividades essenciais e a cumprir a obrigatoriedade do uso de máscara.

Macau, que segue a política de casos zero imposta por Pequim, enfrentou em junho e em julho o pior surto de covid-19 desde o início da pandemia, com as autoridades a decretarem um confinamento parcial.

Até ao momento, a região administrativa especial chinesa registou seis mortes e 2.530 infetados (794 casos confirmados e 1.736 assintomáticos) ligados ao novo coronavírus.