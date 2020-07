Em declarações à Lusa a propósito dos casos reportados na China, o infeciologista Jaime Nina, do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, explicou que, na ausência de antibióticos e quando uma pessoa é infetada e o organismo não consegue travar a disseminação da bactéria, em cerca de metade dos casos dá uma infeção fulminante e morte.

O especialista frisou que a doença só se transmite entre animais, pela pulga de roedores, como ratos selvagens.

É uma doença endémica, ou seja, existe regularmente em várias partes do mundo, como a Ásia Central, Sul da Rússia, China Ocidental, Irão, e também no México, no sudoeste dos Estados Unidos e em certas zonas de África.

Segundo Jaime Nina, nos últimos 10 anos, dois terços a três quartos dos casos são notificados em Madagáscar: “É o foco mais ativo da peste”.

“Os casos notificados são sempre a pontinha do iceberg, sobretudo se for no interior de África, ou na Ásia Central”, sublinhou o infeciologista, explicando que a doença é transmitida pela picada da pulga dos ratos selvagens e que, quando esta, por qualquer motivo, passa para o rato doméstico e se multiplica, acaba por ser mais perigosa pois estes vivem perto do homem.

“Se picar homem pode transmitir a peste. (…) Fora das epidemias, a peste bubónica é a forma mais frequente de peste”, disse Jaime Nina, explicando que o nome se deve ao facto de a doença fazer um bubão. “O gânglio linfático da zona que drena o sítio da picada incha muito e faz uma espécie de abcesso”.