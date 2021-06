Desde o início da pandemia, o país contabilizou 223.568 óbitos e 2.413.742 casos de covid-19, acrescentaram.

O México é o quarto país do mundo com mais mortes causadas pela covid-19, depois dos Estados Unidos, do Brasil e da Índia, e o 15.º em número de casos, de acordo com a contagem independente da Universidade norte-americana Johns Hopkins.

As autoridades mexicanas indicaram que 12.415.247 pessoas já receberam as duas doses da vacina necessárias para completar o processo de vacinação contra a covid-19.

Com 126 milhões de habitantes, o país iniciou em 24 de dezembro a vacinação contra o novo coronavírus.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.543.125 mortos no mundo, resultantes de mais de 170,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.025 pessoas dos 849.093 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.