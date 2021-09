Os meninos chegaram à Polónia a 23 de agosto com a sua família e estavam em quarentena num centro de imigrantes em Podkowa Lesna, perto de Varsóvia.

Os dois meninos e a sua irmã de 17 anos foram hospitalizados a 26 e 27 de agosto. A menina recebeu alta alguns dias depois.

Segundo o portal de notícias OKO.press, o pai dos meninos trabalhou para o exército britânico durante anos e a família foi retirada pelo exército polaco a pedido do Reino Unido.

Um porta-voz do Escritório de Imigração, que administra os centros de imigrantes na Polónia, disse no início da semana que cinco pessoas tinham solicitado atendimento médico por problemas no estômago, mas que não relataram terem ingerido cogumelos.

O porta-voz também negou uma notícia segundo a qual as crianças comeram os cogumelos porque não estavam suficientemente alimentadas. Os imigrantes recebem "três refeições por dia", disse.

As possibilidades de que o seu irmão sobreviva "são negativas", declarou o diretor do hospital CZD em Varsóvia, Marek Migdal.