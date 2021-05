"Para ajudar a responder à escassez de recursos e à inexistência de meios, que possibilitem a deslocação de pessoas acamadas ou com mobilidade reduzida até aos locais de vacinação, a Médicos do Mundo (MdM) está a ajudar a implementar uma resposta específica, para estes utentes, na zona rural do Montijo", explica a organização em comunicado.

O objetivo é impedir que a distância geográfica constitua uma barreira à prestação de cuidados de saúde e à celeridade na vacinação contra a COVID-19, acrescenta a nota.

Em parceria com o Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Arco Ribeirinho - que integra, na sua área geográfica de influência, os concelhos de Alcochete, Barreiro, Moita e Montijo, do Distrito de Setúbal -, a MdM está a proceder à vacinação dos utentes no domicílio e a reforçar os meios locais para responder às necessidades em saúde de uma zona rural, com elevada dispersão geográfica, afeta à Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) Montijo Rural.

"A intervenção da MdM insere-se no trabalho que já realiza, todos os dias, para assegurar o direito e o acesso a cuidados de saúde a todas as pessoas, independentemente da sua condição, contribuindo para a implementação de soluções adaptadas a cada situação, como é o caso da vacinação nesta zona rural do Montijo", refere o comunicado.

Esta ação de vacinação, que abrange mais de 400 pessoas acima dos 80 anos - entre utentes a vacinar no domicílio, na sede em Pegões e no pólo de Canha da UCSP Montijo Rural –, arrancou no início de abril, com a administração da primeira dose ao domicílio. Estes utentes recebem agora a segunda dose na próxima segunda-feira, 17 de maio.

Já a vacinação dos restantes utentes inscritos, que começou a 24 de abril, com o reforço de meios da MdM, tem a administração da segunda dose programada para 17 de julho.