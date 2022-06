Numa nota em que faz o ponto da situação diário, depois dos constrangimentos da última semana em diversas maternidades da região, a ARS-LVT destaca que hoje “todos os serviços de Ginecologia/Obstetrícia da região estão a funcionar dentro da normalidade”.

No entanto, “poderão existir limitações em algumas unidades hospitalares”, pelo que “alguns hospitais, num determinado período do dia, poderão ativar o desvio” de utentes transportadas por ambulância através do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU/INEM) para outros hospitais da rede do Serviço Nacional de Saúde, acrescentou, sem identificar casos concretos.

A ARS-LVT realçou que mesmo estes hospitais “que, por períodos transitórios, acionem o desvio de CODU mantêm a urgência externa a funcionar, dando resposta a quem lá se dirigir pelos seus meios”.

Apenas as utentes transportadas pelo CODU/INEM “serão encaminhadas para outras unidades da região, as quais assegurarão a resposta e o funcionamento em rede”, frisou.

A entidade regional de saúde lembrou ainda que mantém com os hospitais da região e com o CODU/INEM uma “estreita articulação”, pelo que, caso seja necessário reencaminhar grávidas para outras urgências das maternidades da região, isso será feito para a unidade que naquele momento tem melhor capacidade de resposta.

A ARSLVT tem sob a sua alçada unidades de saúde dos distritos de Lisboa, Santarém, Setúbal e Leiria.

Na quarta-feira, o Hospital de Santarém anunciou que terá limitações no bloco de partos e cirurgia traumatológica nos próximos sábado e domingo por falta de anestesistas, pelo que vai solicitar o reencaminhamento de doentes urgentes para outros hospitais da rede.