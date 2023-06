Uma fuga de amoníaco obrigou ao fecho do Centro de Abate de Suínos do Oeste, em Milharado, no concelho de Mafra, mas, segundo os bombeiros da Malveira, a empresa já está em condições de retomar a atividade.

O acidente "resultou de uma rutura numa conduta, que provocou uma fuga de amoníaco e obrigou à evacuação da empresa", disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros da Malveira, Miguel Oliveira. O alerta foi dado às 10:20 e, segundo o mesmo responsável "foram retirados 230 trabalhadores, dos quais nove foram assistidos no local", disse. Destes nove, "dois foram transportados para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures", acrescentou. De acordo com o comandante, ainda não são conhecidas as causas da rutura mas "a situação está controlada e a empresa do distrito de Lisboa está em condições de retomar a laboração ainda hoje". No local estiveram 14 veículos apoiados por 37 operacionais dos Bombeiros da Malveira e corporações da região e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Loures.