Para a maioria das pessoas, os episódios maníacos são uma manifestação de perturbação bipolar, uma doença psiquiátrica que tipicamente não está associada a lesões do cérebro. No entanto, a mania pode também surgir após uma lesão cerebral, em pessoas sem manifestação prévia de perturbação bipolar.

A identificação dos circuitos cerebrais afetados nestes casos de mania “lesional”, para além de contribuir para a compreensão dos mecanismos subjacentes, poderá também ajudar a desenvolver tratamentos mais eficazes para a perturbação bipolar. Uma equipa de cientistas de Portugal e dos Estados Unidos acaba de anunciar um importante avanço nesta matéria.

As pessoas que sofrem de perturbação bipolar apresentam períodos de depressão que alternam com episódios de mania, durante os quais, entre outras manifestações, se tornam eufóricos, irritáveis, dormem menos e falam de uma forma excitada e acelerada, saltando rapidamente de uma ideia para a seguinte. Mas o que é menos conhecido é que a mania não está unicamente associada à perturbação bipolar, mas pode também resultar de lesões cerebrais causadas, por exemplo, por um traumatismo craniano ou um AVC. A raiz biológica do surgimento desta “mania secundária” após uma lesão cerebral (assim chamada por contraste com a mania dita “primária” na perturbação bipolar), tem sido difícil de identificar.

Contudo, as lesões que conduzem à mania parecem ter algo em comum: situam-se habitualmente no hemisfério direito do cérebro, por vezes qualificado de cérebro “emocional” e cuja disfunção tem sido associada a várias perturbações emocionais. O predomínio de lesões do lado direito do cérebro foi confirmado num estudo sistemático publicado no início do ano, realizado por cientistas da Unidade de Neuropsiquiatria do Centro Champalimaud, liderada por Albino Oliveira-Maia.

Esse estudo permitiu também confirmar que estas lesões atingem uma grande diversidade de áreas nesse hemisfério. Este resultado sugere a possibilidade de, para além de ocorrerem de um lado específico do cérebro, as lesões conducentes a episódios de mania poderem ter como denominador comum o envolvimento de determinados circuitos cerebrais.

No seu mais recente trabalho, publicado esta semana na revista Journal of Clinical Investigation, os cientistas da Unidade de Neuropsiquiatria, numa colaboração internacional com colegas da Escola de Medicina da Universidade de Harvard, utilizaram um novo método de neuroimagem, denominado Lesion Network Analysis (análise de redes lesionais) para construir um mapa de conectividade das lesões cerebrais associadas à mania. Com esta abordagem, os autores confirmaram que, apesar de não existir uma mesma área cerebral lesionada em todos os casos de mania secundária, a maioria das lesões ocorre em locais de cérebro com ligações a um grupo específico de regiões do córtex cerebral que regulam o humor e as emoções.

créditos: Diogo Matias/Centro Champalimaud

"As localizações das lesões associadas à mania foram identificadas através de uma pesquisa sistemática das publicações científicas sobre o tema e mapeadas sobre um atlas do cérebro”, escrevem os autores no seu artigo. “O mapa das regiões funcionalmente conectadas a cada local lesionado foi computado [utilizando imagens de ressonância magnética funcional provenientes de 1000 sujeitos] e comparado com os mapas obtidos a partir dos locais de lesões não associadas à mania [com base num grupo de 79 doentes].