Os manifestantes, alguns com a indumentária igual à usada por tenistas, misturaram-se hoje com ativistas que se reúnem regularmente à volta do Hotel Park para exigir os direitos de mais de 30 requerentes de asilo que se encontram detidos no local há meses.

Enquanto manifestantes sérvios agitavam bandeiras do seu país, outros ativistas anti-vacinas manifestaram o seu apoio a Djokovic, que aguarda uma decisão sobre a sua deportação por um tribunal australiano, depois de as autoridades terem revogado o seu visto por não ter sido vacinado contra a covid-19.

Antes das celebrações do Natal ortodoxo, o reitor da Igreja Ortodoxa Sérvia da Santíssima Trindade de Melbourne, Milorad Locard, disse hoje ter pedido às autoridades que autorizassem um padre a visitar Djokovic, que normalmente celebra as festas em Melbourne, de acordo com a emissora pública australiana ABC.

“Tudo o que rodeia este evento é terrível e estamos muito desapontados com a forma como [o primeiro-ministro australiano Scott] Morrison o tem tratado. Que ele [Djokovic] tenha de passar o Natal num centro de detenção é impensável”, criticou.

Veja o vídeo