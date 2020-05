Em comunicado, aquele ministério refere que das 127 amostras analisadas nas últimas 24 horas no Laboratório de Virologia do Instituto Nacional de Saúde Pública, deram resultado positivo para covid-19 casos da localidade de São Domingos (01) na Praia (05).

“Até ao momento todos os casos ativos estão em isolamento institucional. Todos estão a recuperar bem, exceto um doente com comorbilidade que requer um seguimento mais apertado”, lê-se no comunicado, assinado pelo ministro da Saúde, Arlindo do Rosário.

O número de doentes recuperados em todo o país mantém-se em 56, enquanto duas pessoas acabaram por morrer. Outros dois turistas estrangeiros também infetados acabaram por regressar aos países de origem ainda em março, pelo que permanecem ativos em Cabo Verde 176 casos de covid-19, todos internados e em isolamento.

No total, Cabo Verde já registou 236 casos de covid-19 desde que o primeiro doente foi diagnosticado, em 19 de março, distribuídos pelas ilhas de Santiago (177), Boa Vista (56) e São Vicente (03, todos recuperados).

A Praia, com casos diários da doença, que totalizam já 173 diagnosticados em pelo menos 25 bairros da cidade, é o principal foco de preocupação das autoridades, por estar em situação de transmissão comunitária da covid-19.

As ilhas de Santiago e da Boa Vista, por concentrarem os casos de covid-19 em Cabo Verde, são as únicas que permanecem em estado de emergência, até às 24:00 de 14 de maio.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou cerca de 271 mil mortos e infetou quase 3,8 milhões de pessoas em 195 países e territórios.