De acordo com o boletim, desde o início da pandemia até hoje registaram-se 50.299 casos de infeção confirmados e 1.719 mortes.

A região de Lisboa e Vale do Tejo, onde há mais surtos ativos de covid-19, totaliza hoje 25.549, mais 101 casos do que na véspera.

Em termos percentuais, nas últimas 24 horas, o aumento de óbitos foi de 0,11% (passou de 1.717 para 1.719) e o de casos confirmados de 0,26% (de 50.164 para 50.299).

Em número de casos, Lisboa e Vale do Tejo lidera, com 25.549, seguida pela região Norte (18.525, com 22 novos casos), a região Centro (4.411, mais quatro casos). O Algarve mantém os 853 casos, e o Alentejo tem 691 casos, mais três do que na véspera.

Nos Açores, o número de casos subiu para 165, mais cinco, e a Madeira mantém o número de infetados com SARS-Cov-2, que provoca a doença covid-19.

A região Norte que continua a registar o maior número de mortes (828), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (588), o Centro (252), Alentejo (21), Algarve (15) e Açores (15).

Segundo o boletim que retrata a situação epidemiológica da covid-19, as duas mortes foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo e as vítimas tinham mais de 80 anos.

Nas últimas 24 horas, o número de pessoas internadas aumentou para as 414, mais 11 face a domingo, e nos cuidados intensivos estão agora 45 pessoas (menos três).

Relativamente ao número de casos por concelho, os dados da DGS indicam que Lisboa lidera com 4.408 casos, seguida de Sintra (3.695), Loures (2.284), Amadora (2.185), Vila Nova de Gaia (1.805), Odivelas (1.512), Porto (1.447), Matosinhos (1.316) e Cascais (1.382).

Por faixas etárias, o maior número de óbitos concentra-se nas pessoas com mais de 80 anos (1.155), seguidas das que tinham entre 70 e 79 anos (332), entre 60 e 69 anos (152) e entre 50 e 59 anos (55). Há ainda 20 mortos registados entre os 40 e 49 anos, três entre os 30 e 39 e dois entre os 20 e 29 anos de idade.

Em termos globais, há mais infetados na faixa etária entre 40 e 49 anos (8.321, mais 27 casos do que na véspera), depois entre 30 e 39 anos (8.227, um aumento de 28 casos), 20 e 29 anos (7.682, mais 22 casos), 50 a 59 anos (7.628, mais 61), seguida das pessoas com mais de 80 anos (5.773, mais 18).

As autoridades de saúde têm sob vigilância 35.120 pessoas – menos 37 do que no sábado – e 1.397 aguardam resultado laboratorial, menos 32.

O número de doentes dados como recuperados da covid-19 aumentou para 35.375 (mais 158) do que no domingo.