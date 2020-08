Foram oficialmente relatados mais de 21.242.070 de casos de infeção, em 196 países e territórios, dos quais pelo menos 12.988.000 são agora considerados curados, segundo a agência de notícias francesa.

O número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do número real de infeções, uma vez que alguns países testam apenas os casos graves, outros priorizam os testes para rastreio e muitos outros, sobretudo os países, pobres têm capacidade de teste limitada, adverte a AFP.

Na sexta-feira, foram notificados em todo o mundo 6.207 novas mortes e 287.155 novos casos.

Os países que registaram o maior número de novas mortes, de acordo com os seus últimos relatórios, são os Estados Unidos (1.289), Brasil (1.060) e Índia (996), indica ainda a agência francesa.

Segundo a AFP, os Estados Unidos são o país mais afetado, com 168.446 mortes em 5.314.021 casos diagnosticados desde o início da pandemia, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins. Pelo menos 1.796.326 pessoas foram declaradas curadas.

Logo em seguida, registam maior número de vítimas o Brasil com 106.523 mortes para 3.275.520 casos, o México com 55.908 mortes (511.369 casos), a Índia com 49.036 mortes (2.526.192 casos) e o Reino Unido com 41.358 mortes (316.367 casos).

Entre os países mais atingidos, a Bélgica é o território onde se verifica o maior número de mortes em relação à sua população, com 86 mortes por 100.000 habitantes, seguida do Peru (78), Espanha (61), Reino Unido (61) e Itália (58).

A China, onde foi comunicado primeiramente o surto, (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) contabilizou oficialmente um total de 84.808 casos (22 novos entre sexta-feira e sábado), incluindo 4.634 mortes (0 novos) e 79.519 recuperações, informa ainda a AFP.

A América Latina e as Caraíbas totalizaram 237.791 mortes por 6.024.075 casos, às 11:00 de hoje. A Europa contava com 209.826 mortes (3.483.014 casos), os Estados Unidos e Canadá 177.502 mortes (5.435.435 casos), a Ásia 78.347 mortes (3.868.649 casos) e o Médio Oriente 31.780 mortes (1.307.456 casos).

Em África verificaram-se 25.081 mortes (1.098.312 casos) e na Oceânia 412 mortes (25.136 casos).

O balanço da AFP foi feito com base em dados recolhidos pelas delegações da agência junto de autoridades de Saúde e em informações da Organização Mundial de Saúde.

Devido a correções feitas pelas autoridades ou divulgação tardia de dados, os números do aumento de 24 horas podem não corresponder exatamente aos publicados no dia anterior.

O novo coronavírus, que provoca a doença covid-19, já provocou em Portugal 1.772 mortes entre as 53.783 infeções confirmadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.