“Até à data, mantém-se o total de 1.543 casos suspeitos de covid-19 notificados, dos quais 1.453 não se confirmaram”, refere o IASAÚDE em comunicado de imprensa.

No total, foram já processadas 10.470 amostras no Laboratório de Patologia Clínica do Serviço de Saúde da Madeira (Sesaram), incluindo repetições, abrangendo 9.451 utentes.

As autoridades de saúde do arquipélago estão a acompanhar 432 pessoas, das quais 314 em vigilância ativa e 117 em autovigilância.

Em Portugal, morreram 1.316 pessoas das 30.623 confirmadas como infetadas, e há 17.549 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 342 mil mortos e infetou mais de 5,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de dois milhões de doentes foram considerados curados.