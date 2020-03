As autoridades de Macau anunciaram hoje mais um caso de contágio da covid-19, elevando o número de infetados para 30 desde o início do surto do novo coronavírus.

Em menos de 24 horas foram anunciadas cinco pessoas infetadas com a covid-19. o 30.º caso trata-se de um visitante australiano, de 52 anos, que antes da chegada ao território esteve em São Francisco, na costa oeste dos Estados Unidos, e no Reino Unido, informou, em comunicado, o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus. Em 15 de março apanhou um voo em Londres e no dia 16 de março chegou a Hong Kong, tendo viajado até Macau através da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, indicaram as autoridades. O australiano esteve cinco dias em Macau e em 20 de março planeava "regressar à Austrália via Hong Kong, mas foi-lhe recusada a entrada" e regressou ao território. "De acordo com as diretrizes em vigor naquela data", o australiano foi encaminhado para observação médica em Macau, explicaram as autoridades. Continuar a ler Na terça-feira, "os profissionais de saúde realizaram o teste de zaragatoa nasofaríngea" e hoje "o resultado da amostra foi positivo e confirmado como pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus", disseram. Após Macau ter estado 40 dias sem identificar qualquer infeção, em menos de dez dias o território identificou 20 novos casos, todos importados. Em fevereiro, Macau registou uma primeira vaga de 10 casos da covid-19, já todos com alta hospitalar. Após a deteção de novos casos, as autoridades reforçaram medidas de controlo e restrições fronteiriças e a obrigatoriedade de quarentena de 14 dias imposta a praticamente todos aqueles que entrem no território. O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 400 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram cerca de 18.000. Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia. Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.