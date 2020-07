A proposta do Bloco de Esquerda relativa a estes apoios foi aprovada na reunião de câmara de hoje, com os votos favoráveis de todos os partidos e a abstenção do CDS-PP.

Em comunicado, o gabinete do vereador do Bloco de Esquerda, Manuel Grilo, indica que a tabela de Ação Social Escolar para o próximo ano letivo, incluindo já as escolas de 2.º e 3.º ciclos, assim como do ensino secundário, terá um investimento de cerca de 2,5 milhões de euros para garantir um apoio reforçado para alunos carenciados e jovens com necessidades de saúde especiais.

“Nesta área, os pais são sobrecarregados muito para além do seu orçamento com despesas extra. Por isso, garantimos uma medida inédita: todos os alunos com necessidades de saúde especiais terão um apoio extra de 200 euros por aluno”, afirma o vereador do BE, Manuel Grilo, que tem o pelouro da Educação e dos Direitos Sociais, citado no comunicado

Manuel Grilo reconheceu que os alunos que estão integrados em centros de apoio (antigas Unidades de Apoio à Aprendizagem) e que têm um percurso escolar adaptado “são muitas vezes invisibilizados, por terem diversidade funcional ou necessidades de saúde especiais”.

A Câmara de Lisboa vai atribuir este subsídio a todas as crianças integradas nos centros de aprendizagem, alunos para quem os manuais escolares e fichas não são pedagogicamente adequadas e precisam de materiais específicos.