A partir de outubro de 2022, a difusão de publicidade em televisão relativa a alimentos e bebidas com alto teor de gordura, açúcar e sal estará autorizada apenas entre as 21h e as 5h30 (horário local) em Inglaterra.

Além disso, estes alimentos não poderão ser expostos em determinados pontos nos supermercados.

As medidas fazem parte de um pacote de ação do governo para combater a obesidade no país.

Cerca de uma criança em cada três crianças termina o ensino secundário com excesso de peso ou obesidade em Inglaterra. Este quadro custa 6 mil milhões de libras (cerca de 7,1 mil milhões de euros) por ano ao serviço público de saúde.

O grupo Kellogg's questiona o método de cálculo do valor nutricional dos seus produtos, ressaltando que os seus cereais são, geralmente, consumidos com leite. Por isso, alega a empresa, os elementos fornecidos pelo leite devem ser tidos em consideração nesses cálculos feitos pelas autoridades de saúde.

"Acreditamos que a fórmula usada pelo governo para medir o valor nutricional dos cereais matinais não está correta", afirma o diretor-gerente da Kellogg's no Reino Unido, Chris Silcock, em comunicado enviado à AFP.

