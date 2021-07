A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro, que deteve o arguido e avançou hoje a informação, acrescenta que o juiz determinou ainda uma outra medida de coação: a apresentação do homem, de 33 anos, às autoridades duas vezes por semana.

O detido, afirma a PJ em comunicado, “havia já sido detido por esta polícia em circunstâncias idênticas em junho de 2014, tendo sido já condenado a pena de prisão pela prática de crimes da mesma natureza”.

Agora, e "na sequência da busca domiciliária na casa do suspeito, numa das freguesias da periferia norte do concelho de Águeda, foram-lhe apreendidos centenas de ficheiros multimédia de pornografia de menores", para além do ‘smartphone’ “utilizado na atividade delituosa”.