Só poderão circular as pessoas que têm trabalhos considerados essenciais ou que têm de efetuar deslocações por motivos de emergência.

O decreto do governo israelita também define que, a partir do próximo domingo, seja obrigatório que todas pessoas usem uma máscara de proteção individual para cobrir a zona da boca e do nariz.

As crianças com menos de seis anos de idade e pessoas com doenças do foro mental não são abrangidas pela obrigatoriedade do uso de máscara.

Israel regista, até à data, 60 mortes associadas à doença covid-19, em 9.006 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus.

Na segunda-feira, Benjamin Netanyahu já tinha indicado que o executivo israelita ia avançar com estas medidas mais restritivas, mas também admitiu uma possível atenuação das restrições após a Páscoa judaica.

“Existe uma possibilidade realista de que, se a tendência (da doença) continuar assim, gradualmente vamos começar a sair do bloqueio depois da Páscoa”, declarou o primeiro-ministro israelita.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,3 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 75 mil.

Dos casos de infeção, mais de 290 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.