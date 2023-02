Com um valor estimado de dois milhões de euros, este projeto marcará o lançamento da operação de construção do edifício, num ano em que o IPO Lisboa vai celebrar o seu centenário.

“É um passo expressivo e importante para permitir concretizar uma necessidade de vários anos, tanto de profissionais de saúde como de doentes. Estamos confiantes de que o processo seguirá com normalidade e que 2023 seja um ano decisivo para se avançar para a realização desta obra”, afirma em comunicado a presidente do Conselho de Administração do IPO Lisboa

Segundo o IPO, o novo edifício vai concentrar valências que se atualmente encontram distribuídas por vários espaços, com “óbvios benefícios de partilha de recursos humanos e tecnológicos”.

“Além das inúmeras vantagens para profissionais e doentes, melhor adequação da prestação de cuidados de saúde às necessidades e à crescente procura de cuidados especializados em oncologia, vai ainda facilitar a comunicação entre os diversos participantes nos processos assistenciais, de diagnóstico e de investigação e ensino”, adianta.

A obra será projetada para ocupar uma área superior a 24 mil metros quadros, do lado nascente no IPO Lisboa.

Os candidatos têm agora 30 dias desde a publicação em Diário da República na quinta-feira (09 de fevereiro), para apresentar as suas propostas.