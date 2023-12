Este novo espaço vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 16:00, e possibilitar a revalidação da carta de condução, a solicitação de nova senha ou de uma caderneta predial junto da autoridade tributária, a apresentação de despesas junto da ADSE, a alteração da morada do cartão de cidadão e a solicitação do cartão europeu de seguro de doença, adianta o IPO do Porto, em comunicado enviado à Lusa.

O Espaço Cidadão vai contar ainda com o Balcão SNS24, um serviço pioneiro em unidades hospitalares, sublinha.

Através do Balcão SNS24, o utente pode efetuar teleconsultas, consultar resultados de exames, marcar e desmarcar consultas, renovar receitas e atualizar dados de saúde, ressalva.

“O Balcão SNS24 facilita e promove o acesso aos serviços digitais e de telessaúde entre os cidadãos e os profissionais de saúde do SNS, através da criação de condições de maior proximidade e redução de barreiras”, explica o IPO.

O vogal executivo do conselho de administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), Luís Miguel Ferreira, afirma, citado no comunicado, que estes balcões são um legado da pandemia e uma oportunidade para aprofundar a experiência de colocar no mesmo espaço os serviços digitais disponibilizados pela administração pública no Espaço Cidadão e os serviços de saúde disponibilizados no Balcão SNS24.

Atualmente, estão em funcionamento mais de 800 Espaços Cidadão que disponibilizam cerca de 200 serviços públicos.

O IPO do Porto tem como objetivo servir melhor os seus utentes, de forma mais rápida e próxima, promovendo a literacia digital, por via do apoio assistido na prestação dos serviços públicos digitais, conclui.