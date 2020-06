A MyIPO, que pode ser instalada gratuitamente através do Google Play ou da App Store, disponibiliza ainda informação institucional e também permite o acesso direto ao portal de internet e às redes sociais do Instituto.

Para instalação da ‘app’, o registo deve ser efetuado com o número de telemóvel que está associado ao processo clínico no IPO Lisboa ou com chave móvel digital. A aplicação também está disponível no portal de internet do IPO (www.ipolisboa.min-saude.pt ).

“Com a MyIPO Lisboa procuramos responder a uma necessidade identificada pelos doentes e facilitar o seu contacto com o Instituto e com os seus profissionais de saúde, evitando deslocações por motivos que podem agora ser resolvidos através das funcionalidades que colocamos ao seu dispor”, sublinha a instituição.

Por ano, são assistidos no IPO Lisboa cerca de 14 mil novos utentes e estão em tratamento/acompanhamento mais de 57 mil doentes.

A estes números acrescem mais de 36 mil sessões de quimioterapia e mais de 85 mil tratamentos de radioterapia, segundo dados publicados no site da instituição.

Quanto ao cancro pediátrico, o IPO Lisboa recebe cerca de 200 novos casos por ano e tem 450 crianças em tratamento.