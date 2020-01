“Pretende-se simplesmente obter um mapa geral do país que identifique as zonas mais problemáticas no que respeita à exposição do ser humano ao gás radão”, explica o investigador, citado pela UC.

Com base nesse mapa, que deverá estar concluído no verão, será possível “estabelecer um conjunto de medidas capazes de mitigar o problema e proteger a saúde das populações”, acrescenta. “Naturalmente, iremos encontrar zonas do país com valores muito diferentes, porque o país é geologicamente muito diferenciado”, esclarece ainda o catedrático da FCTUC.

Alcides Pereira nota que, atualmente, “não existem dados coligidos e sistematizados que mostrem a situação geral do país. Existem estudos pontuais, informação parcial”.

Riscos para a saúde

Dependendo do nível de exposição, o gás radão pode ser um problema para a saúde humana. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o radão é a segunda causa de cancro do pulmão, a seguir ao tabaco.

O Laboratório de Radioatividade Natural da FCTUC, sediado no Departamento de Ciências da Terra da FCTUC, é um laboratório com acreditação internacional para avaliar todos os parâmetros radiológicos que permitem responder à globalidade das exigências impostas pela União Europeia, refere na mesma nota a Universidade de Coimbra.