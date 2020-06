As monções são chuvas sazonais que acontecem em países próximos do Equador.

A mais conhecida pela intensidade e impacto na população acontece no sul da Ásia, de maio a setembro.

Quando o verão se aproxima, o calor aumenta no solo do subcontinente indiano e a temperatura do mar em torno da massa terrestre é muito baixa.

Quando o calor sobre o subcontinente aumenta, o ar quente, que é mais leve, sobe, criando uma grande área de baixa pressão.

Veja o vídeo explicativo

Na Índia, isso altera a direção do vendo de forma radical de nordeste para sudoeste.

Esse vento de sudoeste, gerado pela alta pressão do Oceano Índico, aproxima-se e preenche o vazio deixado pela área de baixa pressão. Como está coberto de humidade, gera uma chuva implacável.