Nas últimas semanas, novos confinamentos por cidades e regiões aumentam no país, devido à multiplicação de casos de COVID-19. Bihar, um estado pobre, permanecerá confinado por, pelo menos, 15 dias. No sul do país, a grande cidade de Bangalore e a sua periferia, onde vivem 13 milhões de pessoas, retomou o confinamento na quarta-feira, com duração prevista de uma semana.

O pequeno estado costeiro de Goa, muito procurado pelos turistas, permanecerá em confinamento por pelo menos três dias a partir de quinta-feira à noite e um toque de recolher noturno será aplicado.

"Muitas pessoas saem para encontrar outras pessoas em festas e a população não toma as precauções necessárias para travar a epidemia", disse Pramod Sawant, ministro da região de Goa.

"Mais de 40.000 pessoas foram multadas por não respeitar as regras e outras foram detidas, mas as pessoas continuam a sair", completou.

Em Bihar, milhares de habitantes correram para os supermercados para comprar alimentos para os próximos dias, apesar dos apelos de respeito ao distanciamento mínimo entre as pessoas. Poucos usavam máscaras de proteção.