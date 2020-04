A resistência dos idosos é atribuída a diferentes fatores, como a recusa em deixarem a família, visto que não podem levar acompanhantes; a falta de convicção de que estão em risco; o medo de não poderem ir ao banco para levantarem as suas reformas de aposentação, ou a necessidade de permanecerem nas favelas para ajudar nos cuidados da casa e das crianças que estão sem escola.

“Muitos idosos conseguiram entender que o isolamento social é a melhor maneira de prevenir a covid-19, mas a maioria sente muita dificuldade em abandonar as suas casas”, explicou a fonte da secretaria consultada.

Segundo um líder comunitário da Rocinha, a maior favela do Rio de Janeiro, muitos idosos, mesmo doentes, não querem deixar as suas famílias e consideram que as medidas preventivas adotadas, como aumento da higiene, são suficientes.

O líder comunitário, consultado pela agência espanhola, Efe, garantiu que a maioria dos poucos idosos que aceitaram a proposta da prefeitura já moravam sozinhos na favela, por isso não lhes faz diferença estarem sozinhos no hotel.

Além da preocupação específica com os idosos, a prefeitura teme que o novo coronavírus possa expandir-se incontrolavelmente nas favelas devido à alta densidade populacional daqueles bairros, que apresentam deficiências sanitárias históricas e graves, como falta de saneamento básico.

Nas favelas, são comuns casas em que o mesmo quarto é compartilhado por até quatro ou cinco pessoas.

A Prefeitura do Rio de Janeiro já registou seis mortes relacionadas com o novo coronavírus em favelas, sendo que a vítima mais jovem tinha 48 anos.

Segundo dados oficiais, as pessoas com mais de 65 anos representam 10,53% da população brasileira, mas essa proporção chega a 13,06% no estado do Rio de Janeiro e 14,5% na capital estadual.

O Brasil tinha na quarta-feira 800 vítimas mortais e 15.927 casos confirmados de infeção pela covid-19, segundo o Governo brasileiro.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,5 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram quase 89 mil.