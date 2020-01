Elsa Baião sublinhou que a média de camas nos hospitais do CHO é de 1,1 camas por mil habitantes, quando a média nacional é de 2,1 camas.

A opção pela hospitalização domiciliária implica a existência de um cuidador e exige o consentimento do doente e da respetiva família, bem como o cumprimento de um “conjunto de critérios clínicos, sociais e geográficos que permitam a sua hospitalização no domicílio.

As equipas de apoio são multidisciplinares, integrando médicos, enfermeiros, uma assistente técnica, uma gestora, uma assistente social, uma farmacêutica, uma psicóloga e uma nutricionista.

A Caixa Agrícola de Torres Vedras ofereceu à instituição uma viatura para transportar a equipa de Torres Vedras, assim como 12 camas elétricas articuladas para apetrechar o serviço de Medicina B do hospital local.

O Centro Hospitalar do Oeste integra os hospitais de Torres Vedras, Caldas da Rainha e de Peniche e serve cerca de 300 mil habitantes daqueles três concelhos, assim como de Óbidos, Bombarral, Cadaval e Lourinhã e parte dos concelhos de Alcobaça (freguesias de Alfeizerão, Benedita e São Martinho do Porto) e de Mafra (com exceção das freguesias de Malveira, Milharado, Santo Estêvão das Galés e Venda do Pinheiro).