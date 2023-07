Num ponto de situação feito aos jornalistas na sexta-feira, o diretor do serviço de infecciologia do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN) disse que os bebés estavam estáveis, sublinhando que a maior parte dos “grandes prematuros”, independentemente de estarem colonizados com a bactéria, têm de permanecer no hospital.

JOÃO RELVAS/LUSA